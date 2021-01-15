Пекин, , 20:33 — REGNUM К взаимной выгоде и обоюдному выигрышу в торгово-экономических отношениях Китая с США привал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя экономически отчет Американо-китайского делового совета. Об этом 15 января сообщает Синьхуа, подчеркивая, что благодаря американскому экспорту в Китай в США только в 2019 году было создано более 1,2 млн рабочих мест, в то время как торговая война ликвидировала всего лишь 245 тыс. рабочих мест.

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Призвав к развитию двусторонних отношений, дипломат подчеркнул, что противостояние не решит никаких проблем, а лишь их усугубит и нанесет вред обеим сторонам. «Мы надеемся, что американская сторона прислушается к голосам внутри страны и будет работать с Китаем по созданию благоприятной атмосферы для здорового развития двустороннего сотрудничества», — заявил официальный представитель МИД.