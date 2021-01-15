Хайнань, Китай, , 20:30 — REGNUM Специальное руководство по улучшению судебных услуг в деле ускоренного развития Хайнаньского порта свободной торговли издал и опубликовал Верховный народный суд (ВНС) КНР. Об этом 15 января сообщает Синьхуа, указывая, что содержанием документа является перечень институциональных мер по улучшению организационной системы судопроизводства в порту. В него также вошли меры по укреплению системы разбирательств по гражданским и торговым делам, связанным с иностранными государствами и лицами, а также скорейшему созданию суда по защите интеллектуальной собственности.

Учитывая международный статус порта, отдельным пунктом в руководстве прописывается создание арбитражных судов по туризму, в том числе в части урегулирования споров в форс-мажорных ситуациях, подобных той, что сложилась в КНР весной 2020 года в результате эпидемии коронавируса.