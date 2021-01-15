Рим, , 20:29 — REGNUM Оппозиционные правые партии Италии могут рассчитывать на большинство в новом парламенте в случае проведения в ближайшее время досрочных выборов, следует из данных YouTrend, опубликованных в пятницу, 15 января.

«Лига» Маттео Сальвини, «Братья Италии» Джорджи Мелони и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони могут рассчитывать на 50,5% голосов, либералы и леволибералы из Демократической партии, партий Маттео Ренци и Карло Календы, а также «Левые» — на 30%, популисты из «Движения 5 звезд» — на 14,2%.

При этом около трети избирателей со своими предпочтениями не определились или определились не до конца, отмечают социологи.