Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Санкции в отношении МВД Кубы введены Вашингтоном, сообщили 15 января в американском минфине.

Уточняется, что в чёрный список попала сама структура МВД во главе с её руководителем Ласаро Альберто Альваресом Касасом. Кубинские правоохранители «провинились», по сведениям американской стороны, в коррупции и в нарушении прав человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре дня назад США внесли Кубу в список стран — спонсоров терроризма с формулировкой: «за повторяющуюся поддержку международных террористических актов, а также предоставление убежища террористам».

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