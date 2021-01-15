Пекин, , 20:24 — REGNUM Осуществляемое на протяжении пяти лет развитие инфраструктуры гражданской авиации позволило Китаю добиться существенного притока иностранных инвестиций. Об этом 15 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные Управления гражданской авиации КНР.

Отмечается, что за годы XIII пятилетки (2016−2020 гг.) общие инвестиционные вложения в отрасль, имеющую особое значение для социально-экономического развития страны, превысили 460 млрд юаней (свыше 71 млрд долларов). Главный прогресс при этом достигнут в масштабах и скорости создания инфраструктурных объектов, а также в строительстве новых и модернизации существующих аэропортов.