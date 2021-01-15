Тегеран, , 20:15 — REGNUM Военные учения «Великий Пророк-15» проходят в районе пустыни Деште-Кевир в центральной части Ирана, сообщает 15 января Anadolu.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Khamenei.ir

Учения проводит Корпус стражей Исламской революции (КСИР). За ходом манёвров наблюдают главнокомандующий КСИР генерал Хусейин Селами и командующий ВВС генерал Амир Али Гаджизаде.

Учения начались с пусков десятков ракет нового поколения класса «земля-земля». В этой части манёвров участвовали бомбардировщики и ударные беспилотники. На первом этапе прошли тестирование иранские баллистические ракеты «Зульфикар», «Дизфуль» и «Зильзал» средней дальности.

ИА REGNUM ранее сообщало об испытаниях полутяжёлой подводной лодки «Фатех» на учениях в Иране.

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