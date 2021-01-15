Тегеран, 15 января 2021, 20:15 — REGNUM Военные учения «Великий Пророк-15» проходят в районе пустыни Деште-Кевир в центральной части Ирана, сообщает 15 января Anadolu.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР)
Корпус стражей Исламской революции (КСИР)
Khamenei.ir

Учения проводит Корпус стражей Исламской революции (КСИР). За ходом манёвров наблюдают главнокомандующий КСИР генерал Хусейин Селами и командующий ВВС генерал Амир Али Гаджизаде.

Учения начались с пусков десятков ракет нового поколения класса «земля-земля». В этой части манёвров участвовали бомбардировщики и ударные беспилотники. На первом этапе прошли тестирование иранские баллистические ракеты «Зульфикар», «Дизфуль» и «Зильзал» средней дальности.

ИА REGNUM ранее сообщало об испытаниях полутяжёлой подводной лодки «Фатех» на учениях в Иране.

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