Киев, , 20:16 — REGNUM Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин провела онлайн-встречу с мэрами пяти украинских городов. Об этом сообщила 15 января пресс-служба посольства США на своей странице в социальной сети Twitter.

На встрече присутствовали: мэр Днепропетровска (переименован в Днепр) Борис Филатов, мэр Черновцов Роман Кличук, мэр Кировограда (переименован в Кропивницкий) Андрей Райкович, мэры Николаева и Житомира Александр Сенкевич и Сергей Сухомлин.

«Хорошо обсудили вопросы децентрализации, COVID-19 и другое», — рассказали в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не чувствует напряжения в отношениях между Украиной и США, несмотря на то, что США ввели санкции в отношении депутата Верховной рады от правящей партии.

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