Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Отъезд Дональда Трампа, действующего главы США, из Вашингтона состоится до инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает 15 января Reuters.

Дональд Трамп (сс) The White House

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По данным источников агентства, Трамп уедет из столицы за несколько часов до торжественной процедуры, которая намечена на 20 января. 45-й президент США поедет в своё поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Уточняется, что Трамп будет уезжать с военной базы Эндрюс, находящейся близ столицы страны. На базе будет проведена церемония, связанная с отъездом.

Напомним, церемония инаугурации Байдена начнётся 20 января в 20:00 мск, или в 12:00 по местному времени. В настоящее время администрация Трампа занята передачей дел.

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