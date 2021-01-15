Москва, , 19:40 — REGNUM Решение о выходе России из Договора по открытому небу будет оформляться законодательно, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«На завершение процедур по выходу предусматривается до полугода. Очевидно, решение будет оформляться федеральным законом», — сказал Слуцкий.

Он заверил, что депутаты готовы подключиться к процессу в парламентской плоскости в рамках открывающейся весенней сессии Госдумы.

Таким образом, депутаты могут принять закон до завершения созыва

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МИД РФ подтвердил начало процедуры по выходу России из Договора по открытому небу.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД объяснил выход России из Договора по открытому небу