Париж, , 19:44 — REGNUM Французские военнослужащие, участвующие в антитеррористической операции «Бархан», за последнюю неделю уничтожили пятнадцать джихадистов на юге Мали. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Le Figaro.

Пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Франции Фредерик Барбри заявил, что французские военные смогли провести две атаки на членов группировки «Джамаат Наср аль-Ислам Ва аль-Муслимин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результат которых были убиты пятнадцать из них, а четыре — захвачены в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 января аффилированная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Джамаат Наср аль-Ислам Ва аль-Муслимин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт 8 января 2021 года на территории Мали.

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