Житомир, Украина, , 19:24 — REGNUM Украинская полиция опровергает сообщения СМИ о штурме здания Житомирского областного совета участниками акции протеста.

Об этом заявлено 15 января на странице областного управления Нацполиции в Facebook.

По версии полицейских, протестующие просто зашли в Житомирскую обладминистрацию, «незначительно повредив» турникет на входе в здание.

«Обращаем ваше внимание, что штурма или захвата каких-либо административных зданий 15 января в Житомире не было. Участники протестной акции зашли в помещение Житомирской обладминистрации и областного совета, при этом был незначительно поврежден турникет. Полицейские зарегистрировали событие и проводят проверку обстоятельств», — указано в сообщении в Facebook областного управления Нацполиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд украинских СМИ опубликовал информацию о штурме протестующими против повышения тарифов на газ здания облсовета в Житомире.

Стоит отметить, что акции протеста против повышения тарифов на газ также прошли в целом ряде городов и областей Украины.

Напомним, с 2014 года тарифы на газ для населения Украины увеличились на 1300%.

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