Кострома, , 19:16 — REGNUM Известный оппозиционер и историк Валерий Соловей намерен выдвинуться от «Партии Роста» на выборы в Госдуму от Костромской области. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Как утверждает историк, к мыслям на этот счёт его подвигло чувство «психоэмоционального комфорта», испытанное при посещении Костромы в 2020 году.

Валерий Соловей Страница Валерия Соловья в Facebook

«Пока это разговор о намерениях, в том числе и с «Партией Роста», которая в принципе готова меня поддержать. Причина проста — я побывал в Костроме в прошлом году, и город мне очень понравился. У меня было чувство психоэмоционального комфорта. Мне захотелось помочь этим прекрасным людям, которые живут в довольно стесненных обстоятельствах. Я не хочу быть человеком, который даёт несбыточные обещания, и заявлять, что тогда мы точно построим новый мост, но некоторые вещи, имея известность и связи в Москве, сделать, видимо, можно», — сказал Соловей.

Приехать в Кострому для более детальной ориентировки на местности историк планирует в середине февраля. По мнению российского политолога Константина Калачёва, Соловей может быть интересен костромичам за счёт медийности и имеет шансы на победу, учитывая расстановку политических сил в регионе.

«Кострома — неогранённый алмаз, этот регион требует больше внимания. Участие Соловья в кампании гарантирует внимание федералов, за счёт которого решение многих вопросов может сдвинуться с мёртвой точки. Думаю, он способен расшевелить этот муравейник. На этой территории можно вести кампанию, админресурс здесь не такой довлеющий, как во многих других российских регионах. К тому же выдвижение от «Партии Роста» не потребует сбора подписей. Есть и другая техническая задача — дойти до финиша и не быть снятым с выборов. На этот момент во многом повлияет общий расклад, но снимать всех оппозиционеров с выборов нельзя. Кого-то придётся оставить для имиджа, и я очень рассчитываю, что в числе этих людей будет и Соловей», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог.

Заседание федерального политического совета партии, на котором будут оглашены все списки кандидатов на выборы в Госдуму, пройдёт в середине февраля 2021 года.

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