Донецк, , 19:06 — REGNUM Село Коминтерново (Новоазовский район, ДНР) подверглось обстрелам ВСУ 15 января, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Село украинская сторона атаковала два раза в течение дня, сначала — в 16:35 мск из населённого пункта Талаковка (Украина). Применялись ручной противотанковый гранатомёт (РПГ), из которого ВСУ выпустили два снаряда, и стрелковое оружие.

Второй раз Коминтерново подверглось атаке в 16:50 мск из населённого пункта Гнутово (Украина). По нему ВСУ выпустили десять гранат из автоматического гранатомёта на станке (АГС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР за сутки 14 января ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, за неделю таких нарушений было 27.

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