Берлин, , 19:07 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили выполнение Минских соглашений. Об этом сообщило 15 января правительство Германии.

«Они договорились интенсифицировать работу в «нормандском формате» над реализацией Минских договорённостей», — сказано в сообщении.

Зеленский на своей официальной странице в социальной сети Facebook написал, что Германия и Украина «продолжают координировать наши усилия для установления мира на Донбассе».

Напомним, ранее политолог Марат Баширов, анализируя итоги прошедшей встречи в «нормандском формате», заявил, что Киев «подбрасывают информационную жвачку по темам Донбасса и Крыма».

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