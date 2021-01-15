Москва, , 18:55 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал газификацию основной задачей и одновременно условием дальнейшего развития Заполярья.

«Коммуналка у нас дорогая. Газификация области сократит коммунальные платежи до 20%. А самое главное, приведя газ в область, мы дадим новую точку роста экономике, дадим старт появлению новых экологически чистых производств. Набор поручений есть, сейчас рассчитываются разные варианты — сжиженный или магистральный газ. Очень надеюсь, что в 2021 году нам удастся зафиксировать решение», — отметил глава региона, выступая на Гайдаровском форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, Чибис также предложил сделать Мурманск местом проведения масштабного международного форума «Арктический Давос».