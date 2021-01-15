Москва, 15 января 2021, 18:25 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил трансформировать ежегодно проходящую в регионе международную сессию «Сотрудничество в Арктике» в масштабный экономический форум и постоянную дискуссионную площадку в Баренцевом регионе — «Арктический Давос». С этой идеей он выступил на Гайдаровском форуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Глава региона напомнил, что в 2020 году был создан клуб губернаторов Баренц-региона.
Как сообщало ИА REGNUM, архангельский губернатор предложил на форуме рассматривать развитие Арктики как макрорегиона.