Бишкек, , 18:23 — REGNUM Антикоррупционная служба выявила коррупционную схему, созданную сотрудниками госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Киргизии. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Чиновники этого ведомства систематически вымогали крупные суммы у строительных компаний, занимающихся возведением социальных и коммерческих объектов.

Отмечается, что коррупционеры из этой госструктуры внедрили механизмы, позволяющие им искусственно создавать препятствия при получении разрешительных документов, и вынуждали стройкомпании давать им взятки в размере от $500 до $5000 (от 36 900 до 369 000 рублей).

В итоге сотрудники АКС ГКНБ поймали с поличным и арестовали старшего инспектора Чуй-Бишкекского территориального управления госэкоагентства.

Сейчас киргизские спецслужбы пытаются установить причастность других чиновников к реализации этой коррупционной схемы.