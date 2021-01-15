Подгорица, , 18:17 — REGNUM Центр гражданского образования (CCE) Черногории на протяжении многих лет указывает на противоречивую практику присуждения почетного гражданства.

В заявлении центра говорится, что вместо того, чтобы систематически решать этот вопрос в 2020 году, был установлен рекорд: 115 человек получили почетное гражданство, из которых более трети — с периода после парламентских выборов до прихода к власти нового правительства.

«С 2008 по 2020 годы правительство Черногории, по данным центра, выдало 390 почетных гражданств. 203 человека, которые были приняты в почетное гражданство к июлю 2015 года. В последующие годы к этому добавились еще 223 человека, которые были приняты: 10 человек в 2015 году, 18 человек в 2016 году, 12 человек в 2017 году, 10 человек в 2018 году, 22 человека в 2019 году и 115 человек в 2020 году», — сказали в CCE.

«Следует отметить, что это крайне непрозрачный процесс, что решения о предоставлении этого гражданства являются типичными и скудными, то есть для большинства этих людей невозможно сделать вывод, какой реальный вклад они сделали. Какова важность их действий для государственных, научных, экономических, культурных, экономических, спортивных или иных интересов Черногории», — говорится в заявлении.