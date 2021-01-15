Москва, , 18:05 — REGNUM Управление ФСИН России по Москве предпримет все необходимые действия, чтобы задержать осужденного блогера Алексея Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный. Об этом сообщает 14 января пресс-служба ведомства.

В УФСИН напомнили, что ранее Навального суд признал виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили испытательный срок на шесть лет. Осужденный должен был регулярно являться на регистрацию в органы ФСИН до истечения этого срока в конце декабря 2020 года.

Однако Навальный нарушил условия, по меньшей мере шесть раз не явившись на регистрацию. Его объявили в розыск 29 декабря минувшего года «с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

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«Происходит манипулирование, провокационный момент. Я думаю, сценарий будет следующий — после ареста Алексея Навального, который по всем законам должен будет произойти, будет сделано политическое заявление — может быть, от лица представителей «ближнего круга» Алексея Навального, может быть, от каких-то правозащитных организаций. Но, фактически, это будет заявление о политических амбициях, например, о выдвижении либо Алексея Навального, либо кого-то из его окружения в Государственную думу, или о создании политического блока», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

«Именно поэтому обозначена перспектива приезда Алексея Навального в Россию. Я думаю, что следует ожидать сценарий по типу «Тихановская 2.0». То есть, о своих целях заявит Алексей Навальный, а основным двигателем этого процесса станет например, Юлия Навальная, которая удерживает условный «ядерный электорат» блогера», — завершил свой комментарий эксперт.

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