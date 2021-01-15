15 января 2021 | Время чтения 8 мин

Андрей Маленький, , 23:13 — REGNUM Чудо, случившееся в Тульской области, произошло в День пионерии, 19 мая, в 2010 году. В этот день начался бум роста сельского населения. В соседних областях такого же чуда не произошло ни в этот день, ни днем раньше и ни днем позже. Там все постсоветские дни вплоть до нынешнего число селян неуклонно уменьшалось. В Калужской области за период с 1991 года по 2020 год количество сельских жителей сократилось на 80 тысяч человек, в Липецкой области — на 50 тысяч, во Владимирской области — на 40 тысяч, а в Рязанской области — на 150 тысяч. В Тульской же области убыль сельского населения прекратилась в 2010 году, а затем произошел бурный рост. В итоге за десять последующих лет сельское население области выросло на 54 тысячи человек.

Цитата из к/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР

Чудо оказалось рукотворным. Был росчерк пера. 19 мая 2010 года постановлением администрации Тульской области №395 был утвержден новый перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских поселений или городских округов. Критерий такой — на территории которых «преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции». Доказательств никто ни у кого не спрашивал, поэтому перечень без всяких стеснений и камуфляжа начинается с исконно рабочего поселка Товарковский Богородицкого района. Это бывший шахтерский поселок, бывший райцентр. Девять тысяч человек населения. С активно действующим заводом высоковольтной арматуры, производящим и сегодня более 1000 наименований линейной и подстанционной арматуры. Сахарный завод в Товарково, видимо, своим существованием дал формальную зацепку для того, чтобы тысячи городских жителей вдруг перешли в категорию сельского населения. На заводе, который был единственным производителем сахара в Тульской области, работали около 250 человек. В начале прошлого года люди начали получать уведомления о предстоящем сокращении. Остановить работу завода руководство компании ООО «Агроторг Товарково» решило из-за отрицательных финансовых результатов. Завод работал с 1905 года. С начала 1990-х годов предприятие несколько раз меняло собственника, с 2015 года им стала компания «Агроторг Товарково».

Сельский врач. СССР

Перечень новотульских сел 2010 года затем неоднократно пополнялся. В начале 2020 года его изменили на «перечень сельских территорий Тульской области, на территории которых реализуются мероприятия комплексного развития сельских территорий». В Туле своевременно поняли, что рано или поздно государство повернется лицом к селу и государственные льготы, субсидии, субвенции и трансферты селу приобретут устойчивый и наполненный характер. Замечательный способ — сменить городские тарифы на энергетику на пониженные сельские нормы и увеличить объем федеральных субсидий в рамках госпрограммы развития сельских территорий. Почему таким же путем не пошли калужане или на Рязанщине — неведомо. У нас в стране бюджетные федеральные сосуды межтерриториально и внутри территорий сообщаются по-разному.

Вот, такое чудо случилось в Тульской области в 2010 году, но которое тем и окончилось. На сельской медицине это никак не сказалось. Накормить 5000 народу пятью хлебами и двумя рыбами и чтобы ещё при этом осталось двенадцать коробов в Тульской области не получилось. Программа модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденная правительством области, продолжает логику постановления администрации от 19 мая 2010 года. Повторяется ситуация еще одного программного года — 2013 года, когда тульские проектировщики записали в региональной программе улучшения демографии весьма оптимистическую цифру, планируя стабилизировать численность населения к нынешнему году на уровне 1 млн 479,5 тыс. человек. Эти планы, как и всякие обещания, не случились. Чудодейственным образом на сознание и поведение чиновников действует миф про Ходжу Насреддина, взявшегося обучить за двадцать лет грамоте эмирского ишака. Расчет был прост до примитивности. За 20 лет ишак должен был сдохнуть. Или эмир. Или сам учитель.

Работа санитарной авиации в Тульской области Министерство здравоохранения Тульской области

Чтобы с нами не произошло такого же «чуда» слепой веры, нам как налогоплательщикам нужно не столько верить в обещания, сколько знать цифры расходов бюджетных средств на региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения и — методики расчета всех показателей. Как, например, Минздрав РФ и все остальные миздравы считают ключевой стартовый показатель программ — долю охвата населения первичной медико-санитарной помощью? Даже безотносительно к ее качеству? Доля охвата говорит как минимум о доступности помощи. Этот же показатель прямо свидетельствует об обоснованности затрат на текущее содержание медицинских учреждений и домовых хозяйств скорой помощи. За исключением двух или трех регионов, которые отказались заполнять этот показатель из-за отсутствия федеральных методик расчета, все другие территории то ли наврали, то ли нахвастались, то ли всё рассчитали верно, то ли еще что-то, чудо свершилось, но насчитали, и все — по-разному. В результате эта доля в Калужской области составляет 9 процентов, в Тульской области — 40 процентов, в Брянской области — 72,9%, в Иркутской области — 73,7%, в Оренбургской области — 85%, в Курской области — 97%, в Республике Алтай — 98,2%, в Чувашской Республике — 99,9 процента, в Костромской, Новосибирской, Московской, Ростовской, Тамбовской, Тюменской, Псковской областях — 100 процентов.

Аналогичный дизайн придан показателям и по всем другим разделам программ. Так, в Тульской области медицинское оборудование — опять чудо! — уже стареть не будет. Снижение количества оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации свыше 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, произойдет уже в 2021 году. С 283 единиц до 56 единиц, а в 2025 году составит 59 единиц. Уровень комфортности получения медицинских услуг населением тоже достаточен. Он останется таким же, как и в 2019 году, — 89,35 процентов.

Фельдшерский здравпункт в поселке Красный Богатырь Новомосковского района обслуживает более 900 жителей Министерство здравоохранения Тульской области

В первичном звене здравоохранения области работает 1741 врач, в т.ч. 1206 врачей центральных районных и районных больниц. Врачей скорой помощи — 70 человек. К 2025 году должно быть 2986 человек. Это — если доверять данным программы. Точнее — одного из ее разделов. В другом же разделе, в таблице №4 приложения 10, сообщается, что штатная численность врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в январе — сентябре 2019 года составляла 3147 единиц, а занятых было 2567 единиц. По итогам года штатная численность составила уже 3756. Как это? В отношении же штатной численности врачей центральных районных и районных больниц ситуация другая: в январе — сентябре она составляла 3657 единиц, а занятых оказалось — 2907. По итогам же года штатная численность составила 2748 единиц. Возможно, что все эти цифры будут объяснены, например, среднесписочностью, применением коэффициента совместительства и пр. мудреностями, в том числе техническими описками. Только для чего все эти сложности в программе модернизации? Должна быть одна существенная цифра: 2986 врачей должно быть к 2025 году.

Останется понять, откуда она взялась. В общем плане — понятно. Она могла быть чудесным образом синтезирована из:

результатов территориального планирования;

демографических прогнозов;

прибытия-убытия населения;

анализа транспортной доступности;

динамики в обслуживании населения;

ликвидации дефицита кадров;

роста числа студентов-медиков по целевым программам и пр.

Мобильный медицинский комплекс «Взрослое здоровье» Министерство здравоохранения Тульской области

Методики расчетов нет, поэтому и гадать тут нечего. Расчет только на чудо или на случайно открывшуюся действительность. В программе на одной из пятисотой страниц записано, что с 2014 года в области «происходит рост укомплектованности врачами и снижение коэффициента совместительства в службе скорой медицинской помощи». Этот рост объясняется не увеличением количества врачей, а уменьшением количества штатных единиц и занятых должностей. На самом деле обеспеченность врачами снизилась на 6 процентов, а число врачей — на 7,9%.

Туляки ориентируются на московские директивы: укомплектованность должна быть не менее 95% при коэффициенте совместительства 1,2. Так и будет, так и записано в программе к 2025 году. Пока же укомплектованность врачами составляет 48% при коэффициенте совместительства 1,7. В Алексинском районе эти цифры — соответственно 45,1 и 2,0. Максимальный коэффициент совместительства — 2,6 в Щекинском районе, больше двух — в гг. Донской, Новомосковск, Кимовском, Киреевском, Плавском, Узловском районах.

Поставлена общефедеральная задача — обеспечение потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи. Важны два показателя — доступность дорогостоящих диагностических исследований и сроки ожидания дорогостоящих диагностических исследований. Первый считается в процентах, второй — в днях. В Тульской области всё посчитали в днях. Получилось 14 дней сейчас, а к 2025 году — 10.

Здравпункт в поселке Головлинский Киреевского района обслуживает около 200 жителей Министерство здравоохранения Тульской области

В других областях особых затруднений не вызвал показатель увеличения «финансового обеспечения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек». Он задан в процентах, так что проблем с заполнением быть не должно. Достаточно было записать 0,5%, 4%, 6% и так далее. В Тульской области поставили прочерк: понимай как знаешь. Зато все медицинские организации, как оказалось, уже внедрили новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи. Тоже — понимай как знаешь. Доля пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, которые обеспечены лекарственными препаратами, вырастет с 30% до 70%. Как проверить? И кто это сделает?

У людей уже сложилось представление о том, как проходят у нас выборы. На них главное — не как проголосуют, а как подсчитают. Многолетняя практика работы чиновников от здравоохранения не оставляет никакого сомнения в том, что за ними нужен глаз да глаз. Рукотворных чудес не бывает. Значит, надо постоянно отслеживать ситуацию. Доверия чиновникам нет.