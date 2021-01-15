Париж, , 18:02 — REGNUM Во Франции профсоюзы объявили о проведении 16 января более 80 акций протеста против законопроекта о глобальной безопасности, который предполагает наказание вплоть до двух лет лишения свободы за использование фотографий полицейских.

Как сообщает Le Figaro, в пятницу, 15 января, профсоюзы, в частности, многочисленные объединения журналистов опубликовали коммюнике, в котором призвали «выйти на улицы 16 января… за свободу информации, против полицейского насилия, за свободу протеста и уважение права на личную жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Национальное собрание Франции в первом чтении проголосовало за принятие законопроекта о глобальной безопасности.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого документа предполагает наказание для тех, кто«распространяет фотографию лица»полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и премьер-министр страны Жан Кастекс уже подтвердили, что статья будет переработана.

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