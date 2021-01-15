Вашингтон, , 17:46 — REGNUM США сократили численность военных контингентов в Афганистане и в Ираке до 2,5 тыс. человек в каждой из этих стран, сообщает 15 января пресс-служба Пентагона.

Отмечено, что эти мероприятия проведены в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа и планом по перегруппировке сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что численность военных контингентов в Афганистане и Ираке до 15 января 2021 года будет сокращена до 2,5 тыс. солдат и офицеров.

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