Минск, , 17:43 — REGNUM Нынешний заместитель министра внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков в октябре 2020 года предлагал создать специальные лагеря за колючей проволокой для захваченных в ходе массовых протестных выступлений граждан. Об этом говорится в очередной разоблачительной публикации BYPOL.

Согласно опубликованной аудиозаписи прощальной встречи Карпенкова с личным составом главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД (которое он возглавлял в октябре), как утверждает BYPOL, нынешний замминистра предложил оборудовать спецучреждение в системе департамента по исполнению наказаний МВД Белоруссии — на базе исправительной колонии №22 в г. Ивацевичи, известной особо жёстким режимом содержания под названием «Волчьи норы». Спецконтенгентом лагеря должны стать учтённые в специально созданной спецслужбами базы данных участников протестных выступлений — единой информационной системы «БЕСпорядки».

"В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо «острокопытных», такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока всё не успокоится», — сказал человек с голосом, похожим на Карпенкова.

По его словам, Александр Лукашенко санкционировал применение самых жестоких мер в отношении сограждан, которые после окончания президентской кампании 2020 года участвуют в протестных манифестациях — не санкционированных властями «массовых беспорядках» (терминология МВД и пропагандистов государстве6нных СМИ). Манифестанты требуют новых, честных и законных выборов президента, прекращения массовых политических репрессий, расследования убийств и пыток манифестантов, освобождения политзаключённых (около 200 человек на начало 2021 года), расследования фальсификаций выборов преступных действий силовиков.