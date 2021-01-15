Брюссель, , 17:41 — REGNUM В НАТО приняли к сведению заявление России о намерении выйти из Договора по открытому небу. Об этом 15 января заявил ТАСС заместитель официального представителя альянса Пирс Казале.

Он отметил, что страны НАТО «продолжат тесные консультации по вопросам будущего контроля над вооружениями», а также остаются «открыты для диалога в рамках Совета Россия — НАТО по снижению рисков и военной транспарентности».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня МИД России сообщил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

Как пояснили в ведомстве, данное решение принято «в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора» после выхода из него Соединённых Штатов.

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