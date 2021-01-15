Москва, , 17:41 — REGNUM Реализация договорённостей, достигнутых в ходе трёхсторонней встречи в Кремле по Нагорному Карабаху (11 января 2021 г.) стала предметом обсуждения российского и азербайджанского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.

Обсуждались и вопросы двусторонних отношений Москвы и Баку. О состоявшихся сегодня, 15 января, телефонных переговорах сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что Лавров и Байрамов обсудили достигнутые лидерами России, Армении и Азербайджана договорённости, касающиеся в том числе, «решения гуманитарных вопросов, запуска процесса разблокирования экономических и транспортных связей в регионе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на трёхсторонних переговорах президента РФ Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна было подписано совместное заявление о разблокировке границ республик для транспортного сообщения.

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