Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Односторонние санкции вводятся Вашингтоном в отношении металлургии и военно-промышленного комплекса Ирана, сообщает 15 января Reuters.

Напомним, различные экономические санкции США против Ирана действуют на протяжении многих лет. Вступив в 2015 г. в ядерную сделку с Ираном, США пообещали поэтапно снять санкции, но уже в 2017 г. вышли из соглашения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, теперь Штаты, напротив, постоянно пополняют антииранский санкционный список. В Тегеране назвали эти нападки Вашингтона «жалким завершением ужасной карьеры» уходящей американской администрации.

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