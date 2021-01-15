Киев, , 17:22 — REGNUM Предложение и.о. министра энергетики Юрия Витренко возобновить прямые поставки российского газа на Украину говорит о желании властей «вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы». Об этом заявила 15 января пресс-служба политической партии «Европейская солидарность».

«Заявление исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из «страны-агрессора» в «Европейской солидарности» рассматривают как доказательство намерений высшего политического руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы», — сказано в сообщении.

В пресс-службе партии, лидером которой является экс-президент Украины Пётр Порошенко, заявили, что прямые поставки газа из РФ — это одна из «красных линий», за которую заступать нельзя.

Европейская солидарность также анонсировала проведение акций протеста у стен офиса президента Украины.

В свою очередь Витренко назвал однопартийцев Порошенко «российскими консервами», отметив, что ему грустно на них смотреть. Кроме того, он признал, что никакой «газовой независимости» Украины от России нет, поскольку Украина закупает тот же российский газ, но с наценкой, через европейских посредников.

Напомним, ранее Витренко заявил, что Украине выгодно разблокировать прямые поставки газа из России. По его оценке, цена вопроса — «десятки миллиардов долларов для Украины».

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