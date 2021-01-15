Минск, , 17:13 — REGNUM «Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием белорусских независимых СМИ, которые только лишь делают свою работу: сообщают фактическую информацию своим согражданам», — сказано в опубликованном 15 января заявлении посольства США в Белоруссии.

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Госдеп США таким образом отреагировал на состоявшийся 12 января арест журналиста белорусского негосударственного информагентства БелаПАН Андрея Александрова и последовавший за этим 14 января обыск в минском офисе этого учреждения «в поисках сомнительных оправданий его ареста», отметили американские дипломаты. По их мнению, обыск стал «еще одним свидетельством того, что власти по-прежнему готовы манипулировать законом в своих политических целях».

«Сильные независимые СМИ, свободный обмен информацией и доступ к ней являются правом белорусского народа и необходимы для открытого и современного общества, — сказано в опубликованном заявлении. — Мы снова призываем белорусские власти защищать и отстаивать основные свободы, особенно свободы собраний, слова и СМИ.Белорусский народ заслуживает лучшего будущего».

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