Анкара, , 16:59 — REGNUM О составе совместного российско-турецкого центра мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе 15 января рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Sabah.

Чавушоглу уточнил, что совместный центр находится в Агдамском районе Азербайджана. Сейчас ведётся его строительство. Пока в центре будут служить 60 российских и 60 турецких военнослужащих.

Напомним, после прекращения войны в Нагорном Карабахе президент РФ Владимир Путин 12 ноября подписал указ о порядке работы миротворцев в этом регионе.

Днём ранее, 11 ноября, российский и турецкий министры обороны Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

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