Степанакерт, 15 января 2021, 16:57 — REGNUM Российские миротворцы обеспечили за сутки передвижение семи колонн военных Азербайджана по территории Нагорного Карабаха, сообщил 15 января на брифинге представитель миротворческого контингента РФ Дмитрий Перепелкин.
По его данным, в это число вошли семь автоколонн со стройматериалами.
«За прошедшие сутки российской военной полицией обеспечено безопасное прохождение семи автомобильных колонн ВС Азербайджана, в том числе трех колонн со строительными материалами», — сообщил Дмитрий Перепелкин.
Кроме того, российские миротворцы организовали в районе высоты с отметкой 3358 Кельбаджарского района Карабаха работу дополнительной группы по поиску тел погибших.
Представитель российской миротворческой группировки сообщил, что российскими военными нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе отмечено не было.
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