Степанакерт, , 16:57 — REGNUM Российские миротворцы обеспечили за сутки передвижение семи колонн военных Азербайджана по территории Нагорного Карабаха, сообщил 15 января на брифинге представитель миротворческого контингента РФ Дмитрий Перепелкин.

По его данным, в это число вошли семь автоколонн со стройматериалами.

«За прошедшие сутки российской военной полицией обеспечено безопасное прохождение семи автомобильных колонн ВС Азербайджана, в том числе трех колонн со строительными материалами», — сообщил Дмитрий Перепелкин.

Кроме того, российские миротворцы организовали в районе высоты с отметкой 3358 Кельбаджарского района Карабаха работу дополнительной группы по поиску тел погибших.

Представитель российской миротворческой группировки сообщил, что российскими военными нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе отмечено не было.

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