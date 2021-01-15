Варшава, , 16:44 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook сообщил о том, что он и его семья пройдут процедуру вакцинации от COVID-19 в порядке общей очереди.

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«Как только станет возможным — я и все члены моей семьи запишемся в очередь на вакцинацию от COVID-19. Мы будем стоять в общей очереди с остальными гражданами нашей республики. Нам всем не терпится вернуться к нормальной жизни, и общими усилиями мы добьемся успеха», — говорится в сообщении.

15 января в Польше начнется регистрация на вакцинацию для лиц старше 80 лет, а также заполнение анкеты перед регистрацией для всех лиц старше 18 лет. С 22 января начнется вакцинация лиц старше 80 лет, а также регистрация лиц старше 70 лет. С 25 января начнут прививать лиц старше 70 лет. Представители остальных категорий населения, в том числе Моравецкий и его семья, будут прививаться с февраля. Точная дата их регистрации пока неизвестна.