Анкара, , 16:48 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конкреции 15 января заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором заявил, что хочет улучшить отношения, сообщает Hürriyet.

«В письме президент Макрон подчеркнул значимость Турции для Европы и готовность к развитию позитивных отношений с Анкарой, а также предложил провести встречу с нашим президентом в предстоящий период». Чавушоглу

Чавушоглу отметил, что часть письма была написана на турецком языке. Эрдоган положительно воспринял этот шаг и принял просьбу Макрона о встрече. Министр уточнил, что в ближайшее время между двумя лидерами состоится встреча по видеосвязи.

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