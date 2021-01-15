Анкара, , 16:39 — REGNUM Страны НАТО не должны вмешиваться в политику Турции, заявил 15 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

В преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена турецкий лидер выразил надежду, что при новой американской власти отношения двух стран наладятся. Он отметил, что США совершили ошибку при президенте Дональде Трампе, отказав Турции в поставках самолётов пятого поколения F-35.

Эрдоган «Надеюсь, что Джо Байден после вступления в должность президента США предпримет более позитивные шаги в отношении Турции и разногласия будут устранены».

Что касается попыток давить на Турцию, они недопустимы, добавил турецкий лидер. Анкара не намерена спрашивать у других государств разрешения на свои действия.

Эрдоган «Мы — страна НАТО и не допустим, чтобы другие страны, входящие в Североатлантический Альянс, направляли наш курс. Ни одна страна не вправе вмешиваться и определять политику Турции в оборонной сфере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале недели Пентагон объявил, что в 2021—2022 гг. будет продолжать сокращать производство комплектующих к F-35 на территории Турции.

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