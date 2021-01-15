Киев, , 16:40 — REGNUM В апреле 2021 года на Украине могут состояться внеочередные парламентские выборы. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 15 января в эфире телеканала Zik.

По его словам, причиной перевыборов могут стать высокие тарифы на коммунальные услуги. Чем раньше власти Украины их снизят — тем позже будут перевыборы.

«Мне кажется, что мы с вами где-то до апреля пойдём на выборы и спокойно выберем новый парламент», — заявил Рабинович.

Он отметил, что такой вариант развития событий возможен, если власти Украины срочно не снизят тарифы ЖКХ.

«То, что сейчас творится — это просто безумие какое-то. Это какое-то надругательство над государством. У нас вечно уроды разные управляют. Но они хотя бы понятие государственности сохраняли хоть в каком-то элементе. А сейчас просто клоунада», — сказал парламентарий.

Напомним, во многих областях Украины проходят митинги против повышения цены на газ.

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