Киев, 15 января 2021, 16:40 — REGNUM В апреле 2021 года на Украине могут состояться внеочередные парламентские выборы. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 15 января в эфире телеканала Zik.
По его словам, причиной перевыборов могут стать высокие тарифы на коммунальные услуги. Чем раньше власти Украины их снизят — тем позже будут перевыборы.
Он отметил, что такой вариант развития событий возможен, если власти Украины срочно не снизят тарифы ЖКХ.
Напомним, во многих областях Украины проходят митинги против повышения цены на газ.
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