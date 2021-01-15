Киев, , 16:32 — REGNUM В ходе проведения консультаций с МВФ власти Украины не получили согласия на снижение цены на газ для населения.

Об этом 15 января сообщает издание УНН со ссылкой на источник в министерстве финансов страны.

Источник напомнил, что речь идет об одном из ключевых пунктов меморандума Украины с МВФ, по которому государство обязалось ввести рынок газа.

«По состоянию на эту минуту, ничего они нам не одобрили, тарифы снизить не дали добро… Эти все переговоры еще продолжаются, вопрос не одного дня. Там целый процесс, но на сегодня мы не имеем «зеленого света», чтобы пойти на снижение тарифа для населения», — сообщил собеседник агентства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что МВФ интересуют не конкретные тарифы, а возможность бюджета Украины выполнять свои обязательства перед людьми и перед партнерами.

«Данное решение, о снижении цены на газ, фактически не влияет на способность бюджета, поэтому мы продолжаем разговор с МВФ», — сказал он.

Накануне министр экономики Украины Сергей Марченко заявил, что в МВФ «обеспокоены» возможным введением государственного регулирования цен на газ на Украине.

Ранее многие эксперты заявляли, что решение властей Украины принудительно понизить цены на газ чревато проблемами с МВФ и создает для Киева дополнительные проблемы, поскольку стороны только вернулись к обсуждению возможности выплаты следующих кредитных траншей.