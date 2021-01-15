Варшава, , 16:26 — REGNUM Пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды Блажей Спихальский сообщил журналистам Onet. pl, что дочь президента Кинга Дуда больше не занимает должность его советника по социальным вопросам.

«Она уволена по собственному желанию. Это связано с новым этапом в профессиональной жизни дочери президента — она пока решила сосредоточиться на юридической практике», — заявил Спихальский.

Кинга Дуда была назначена на должность советника президента по советника по социальным вопросам в середине 2020 года. Сообщается, что эту должность можно занимать лишь на общественных началах, то есть, не получая за неё заработную плату.

Дочь президента Анджея Дуды во время учебы отметилась участием в многочисленных международных конкурсах в области альтернативного разрешения споров между субъектами права. Во время учебы она была председателем Научного общества гражданского процесса в Ягеллонском университете.