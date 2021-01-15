Брюссель, , 16:27 — REGNUM Последним этапом в процессе вступления Черногории в ЕС станет закрытие переговорных глав в таких критически важных областях, как средства массовой информации и свобода слова, борьба с коррупцией и организованной преступностью, а также реформы в области правосудия, заявили верховный представитель Европейского союза Боррель Фонтельес и вице-председатель Еврокомиссии Оливер Вархелли, поздравив вице-представителя правительства Черногории Дритана Абазовича с его вступлением в новую должность и с формированием нового правительства. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Они одобрили приверженность стратегической цели нового правительства вступить в Европейский союз и выразили убеждение, что Абазович в этом процессе играет важную роль.

«Европейский союз, как крупнейший инвестор и торгово-экономический партнер Черногории будет и впредь оказывать помощь Подгорице на пути европейской интеграции», — подчеркнул Фонтельес и Вархелли.

Они заявили, что в тот момент, когда мы столкнулись с пандемией коронавируса и социально-экономическими последствиями, которые вызвала пандемия, необходимо вложить дополнительные усилия для того, чтобы ускорить реализацию давно ожидаемых реформ в переговорах о вступлении Черногории в Европейский союз.