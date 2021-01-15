Киев, , 16:13 — REGNUM На протяжении последних лет украинская власть систематически совершает попытки переписать историю нашего народа, занимается оголтелой декоммунизацией, дискриминирует и притесняет русскоязычное население страны, говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва).

Заявление обнародовано сегодня, 15 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оппозиция напоминает, что очередным этапом этой «охоты на ведьм» станет вступление в силу с 16 января 2021 года нормы закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой сотрудники различных учреждений, предприятий сферы обслуживания будут обязаны общаться с посетителями исключительно на украинском языке. По сути, подчеркивает политическая сила, с 16 января 2021 года на Украине начнется фактически новый виток преследований русскоязычного населения.

«Армия вятровичей-креминей-фарионов (одиозные политики, больше всего выступающие против русского языка — ИА REGNUM) уже замерла на низком старте — в готовности травить персонал сферы обслуживания всей страны, а также врачей, аптекарей, служащих и специалистов всех профилей за использование русского языка на рабочем месте. Через год за нарушение этой нормы еще и санкции будут введены. Но уже сейчас власть обнародовала инструкции для тех, кто готов писать доносы на своих русскоязычных сограждан. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь поторопился в СМИ детально и с иллюстрациями разъяснить украинцам куда, в какие сроки и в каком виде они могут «закладывать» нарушителей этого циничного законодательного «шедевра»», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

Также в оппозиции подчеркивают, что насильственная украинизация является логическим продолжением оголтелой декоммунизации и переписыванием истории нашего народа.

«Все это — продолжение властью политики пещерной русофобии, разжигания ненависти по языковому признаку, разделения украинцев на «своих» и «чужих». После нескольких лет безумных попыток переписать историю, оголтелой декоммунизации, сноса памятников, переименования улиц и населенных пунктов, запрета праздников и искоренения любого упоминания об общей истории украинского и русского народов, не найдя уже иных способов рассорить многонациональное население Украины, прихлебатели Запада во власти в очередной раз решили заострить языковой вопрос», — подчеркивается в заявлении.

Более того, в ОПЗЖ уверены, что в итоге языковой закон будет использоваться исключительно для давления на неугодных бизнесменов.

«Используя в качестве инструмента политическое давление на бизнес и отдельных граждан, власть создает новые коррупционные возможности, «основания» для проверок и штрафов, целенаправленно и последовательно проводит политику, которая в тяжелейших социально-экономических условиях не сплачивает украинское общество, а раскалывает его, противопоставляя людей друг другу», — добавили в политсиле.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что в Украине грубо попираются права русскоязычных граждан, и заявляет, что будет и в дальнейшем стоять на страже их прав и интересов.

«Мы требуем от власти отменить дискриминационную норму языкового закона. Требуем прекратить политические спекуляции на теме языка и перестать разделять украинцев на угодных и неугодных по языковому признаку. Мы также призываем общественные организации, лидеров мнений и правозащитников объединиться в вопросе защиты интересов национальных меньшинств — ради целостности Украины, единства украинского народа и сохранения его богатого, уникального мультикультурного наследия», — подытожили в партии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что языковые изменения касаются всех представителей сферы услуг, независимо от формы собственности. По его словам, за отказ обслуживать на украинском языке заведение могут оштрафовать на сумму до 6800 грн (порядка 240 долларов).