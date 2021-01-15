Брюссель, , 16:12 — REGNUM Въезд на территорию Европейского союза теперь запрещён сирийскому министру иностранных дел Фейсалу Микдаду, говорится 15 января в Официальном журнале ЕС.

В заявлении, которое составил Совет Европейского союза, сказано, что Микдад вносится в чёрный список как недавно назначенный на должность главы МИД Сирии.

Отмечается, что в отношении МИД Сирии в ЕС действуют односторонние санкции. Эти меры Брюссель ввёл «в связи с серьёзностью ситуации в Сирии».

Напомним, в чёрном списке ЕС к настоящему моменту находятся более трёх сотен сирийских граждан. Брюссель открыто поддержал сирийскую оппозицию, когда в Сирии началась гражданская война.

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