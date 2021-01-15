Москва, , 16:09 — REGNUM Разрушение Договора по открытому небу (ДОН) останется на совести Вашингтона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Выход из Договора по открытому небу со стороны России является вынужденным и адекватным ответом нашей страны на деструктивные действия США, разорвавшие ранее данный Договор в одностороннем порядке. Россия не намерена выполнять коллективные договоренности в одиночку, подвергая тем самым риску безопасность и собственные национальные интересы», — заявил Железняк.

Денонсируя договоренности в одностороннем порядке, США каждый раз пытаются развязать себе руки, отметил парламентарий, это вынуждает ожидать от американской стороны различных провокаций, способных затронуть не только российско-американские отношения, но и все страны мира.

МИД России подтвердил, что РФ начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу.

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