Джакарта, , 16:09 — REGNUM Правительство Индонезии будет бороться со всеми актами торгового протекционизма, прикрывающимися кампаниями по защите окружающей среды, проводимыми другими странами, сообщает Antara.

По словам заместителя министра иностранных дел Индонезии Махендры Сирегара, многие кампании в настоящее время очерняют имидж экспортных товаров Индонезии, таких как пальмовое масло. Это попытка избежать рыночной конкуренции и защитить отечественные товары в определенных областях.

Махендра Сирегар заявил, что подобные действия могут поставить под угрозу различные торговые соглашения на мировой арене.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия закупила 22 тысячи тонн цемента у индонезийской провинции Северный Сулавеси в начале 2021 года.

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