Амстердам, , 16:03 — REGNUM Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте уходит в отставку. Такое решение принято на фоне скандала с обвинением тысяч родителей в мошенничестве с детскими пособиями, передаёт 15 января телеканал NOS.

Решению об отставке предшествовали консультации в правительстве. Рютте подаст прошение об отставке королю Виллему-Александеру, после чего выступит с пресс-конференцией.

Речь идёт о скандале вокруг 26 тыс. родителей, которых ошибочно обвинили в махинациях с пособиями для детей. Строгое отношение налоговых органов к мошенничествам привело к взысканию десятков тысяч евро с нидерландских семей. В последние дни призывы об отставке правительства в стране усилились.

Комиссия, расследовавшая дело, пришла к выводу, что тысячи родителей стали жертвами «беспрецедентной несправедливости», говорится в сообщении.