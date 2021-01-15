Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Советник кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена Николас Бернс выступил за приостановку санкций против «Северного потока — 2». Об этом он заявил в интервью Handelsblatt.

«Европейцы должны остановить строительство «Северного потока — 2», а американцы — приостановить действие санкций», — сказал Бернс.

По его словам, это даст новой администрации США «возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что Германия разрешила проведение работ по строительству трубопровода «Северный поток — 2» в свои водах на период с января по май 2021 года.

Разрешение позволяет оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG — немедленно приступить к работе по укладке труб в германской исключительной экономической зоне. Речь идёт об участке протяжённостью около 30 км.

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