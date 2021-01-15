Москва, , 15:48 — REGNUM В Министерстве иностранных дел РФ обратили внимание на появившиеся в СМИ сообщения о проведенном ВМС Греции, якобы действовавшими в рамках военно-морской операции ЕС «Ирини», досмотре российского судна «Адлер» в Средиземном море. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Читайте также: Натовский спецназ высадился на российское судно в Средиземном море

Дипломат добавила, что в настоящее время российская сторона в «контактах с греческими официальными властями» проясняет обстоятельства произошедшего, «в котором многое остается для нас непонятным».

«В частности, требует уточнения, на базе каких международно-правовых норм и конкретной информации было сочтено возможным произвести инспекцию российского судна, а также были ли соблюдены предусмотренные в таких случаях международные процедуры досмотра судов в открытом море», — пояснила Захарова.

Она подчеркнула, что МИД РФ продолжит «добиваться исчерпывающих разъяснений по существу произошедшего».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что спецназ Военно-морских сил Греции высадился на борт российского торгового судна «Адлер», шедшего через Средиземное море. Как сообщили в штабе операции EUNAVFOR MED IRINI, греческие военные прибыли на российское судно в рамках «дружественного визита».