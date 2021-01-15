Москва, 15 января 2021, 15:48 — REGNUM В Министерстве иностранных дел РФ обратили внимание на появившиеся в СМИ сообщения о проведенном ВМС Греции, якобы действовавшими в рамках военно-морской операции ЕС «Ирини», досмотре российского судна «Адлер» в Средиземном море. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Дипломат добавила, что в настоящее время российская сторона в «контактах с греческими официальными властями» проясняет обстоятельства произошедшего, «в котором многое остается для нас непонятным».
Она подчеркнула, что МИД РФ продолжит «добиваться исчерпывающих разъяснений по существу произошедшего».
Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что спецназ Военно-морских сил Греции высадился на борт российского торгового судна «Адлер», шедшего через Средиземное море. Как сообщили в штабе операции EUNAVFOR MED IRINI, греческие военные прибыли на российское судно в рамках «дружественного визита».