Сеул, , 15:51 — REGNUM Бывший специальный представитель Южной Кореи по Афганистану и Пакистану Ким Ён Чхэ назначен новым послом в Нигерии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой напредставителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, экс-спецпредставитель заменит на данном посту посла Ли Ин Тхэ, подозреваемого в незаконном найме сотрудников.

Ранее Ким Ён Чхэ также занимал должность консула Южной Кореи в Сан-Франциско, посла в Ливии, представителя Южной Кореи при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В МИД Южной Кореи отметили, что данные перестановки являются плановыми и никак не связаны с обвинениями в адрес Ли Ин Тхэ.