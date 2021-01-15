Москва, , 15:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин информировал членов Совета безопасности РФ об итогах трёхстороннего саммита по Нагорному Карабаху, который прошёл 11 января. Об этом сообщается на сайте Кремля 15 января.

Участие в сегодняшнем совещании приняли, в частности, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Обсуждались также актуальные вопросы внутренней и внешней политики Российского государства», — добавили пресс-службе Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхсторонние переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию состоялись 11 января по инициативе российской стороны. Участие в них приняли президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Встреча в Кремле продолжались более трёх часов.

Как заявил российский лидер, подписанное по итогам встречи соглашение по Нагорному Карабаху отвечает интересам России. Путин выразил уверенность, что его реализация пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и региону в целом.