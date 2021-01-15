Нур-Султан, , 15:22 — REGNUM Депутаты партии «Ак жол» («Светлый путь») и Народной партии Казахстана воздержались при голосовании за кандидатуру Асакара Мамина на пост председателя правительства республики. Об этом стало известно 15 января во время первой сессии Мажилиса (парламента) седьмого созыва.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, принимавший участие в заседании парламента, прокомментировал голосование. По его словам, обсуждение кандидатуры прошло открыто и прозрачно.

«В моем понимании, воздержание — не значит отсутствие поддержки предложения главы государства», — считает Токаев. Он поздравил Мамина с назначением и пожелал успехов в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Нур-Султане прошло совместное заседание верхней и нижней палат парламента. В сессии принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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