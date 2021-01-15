Баку, , 15:28 — REGNUM Начало восстановительных работ в Нагорном Карабахе и «большое возвращение» в регион Азербайджана объявил президент страны Ильхам Алиев. Он заявил об этом 15 января в ходе закладки фундамента международного аэропорта в Физулинском районе Карабаха.

«Начинается большое возвращение, дан старт всем (восстановительным) работам», — сказал Алиев, заявление которого обнародовано на его сайте.

Также он добавил, что в городе Шуша начались работы по его восстановлению и «возвращению ему исторического облика».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старт началу строительства аэропорта в Физулинском районе Нагорного Карабаха дал президент Азербайджана Ильхам Алиев.