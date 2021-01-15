Москва, , 15:01 — REGNUM В Госдуме назвали вынужденным запуск процедуры по выходу России из Договора по открытому небу (ДОН), передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

«С сожалением, вынужден констатировать, что это вынужденная ответная реакция. Нарушение целостности ДОН подрывает доверие в вопросах безопасности среди всех стран его участниц», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Запуск процедуры выхода России из Договора по открытому небу — адекватная реакция на односторонний разрыв ДОН со стороны США и бездействие европейских партнёров в вопросах предоставления гарантий России о непередаче данных о наблюдательных полетах над территорией РФ американской стороне, отметил парламентарий.

Он напомнил, что РФ неоднократно призывала остальных участников договора подписать заявление с конкретными юридическими обязательствами о непредставлении информаций по итогам работы миссий открытого неба.

«Однако, этого шага мы так и не дождались. В подобных условиях Россия не позволит вести расчетливую «игру в одни ворота» и не будет рисковать своими интересами национальной безопасности», — заключил Слуцкий.

МИД России подтвердил, что РФ начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу.

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