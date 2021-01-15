Сеул, , 15:03 — REGNUM Глава департамента Азиатско-Тихоокеанического региона МИД Южной Кореи Ким Чжон Хан провел 15 января онлайн-встречу с японским коллегой Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках переговоров, которые продлились один час и сорок пять минут, дипломаты обсудили решение Сеульского суда о выплате компенсаций жертвам сексуального рабства в годы Второй мировой войны.

Известно, что переговоры состоялись спустя неделю после того, как Центральный окружной суд Сеула обязал Японию выплатить денежную компенсацию в размере 100 млн вон (~$90,9 тыс.) каждой из 12 жертв.

Отмечается, что помимо вопроса о компенсациях, представители двух стран обсудили решение суда в пользу жертв принудительного труда во время оккупации Корейского полуострова, ограничения на экспорт высокотехнологичных материалов, а также ситуацию со сливом радиоактивной воды с АЭС Фукусима.